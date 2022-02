Altri due turni ravvicinati e una classifica che continua ad essere oggetto di scossoni e ribaltoni: se dopo l'ultimo week-end il ritorno alla vittoria del(dopo 3 pari di fila) aveva riportato la squadra di Baroni davanti a tutti,Con buona pace di Cellino, che continua incredibilmente a tenere sotto osservazione il suo allenatore.- che segna anche per i lombardi il ritorno alla vittoria casalinga dal lontano 6 novembre -(foto bresciacalcio.it)(eguagliato il record di 5 anni fa di Alessandro Lucarelli)E a proposito di bomber, anche nell'inaspettata battuta d'arresto del Lecceche si conferma il miglior cannoniere della Serie B realizzando 4 reti nelle ultime tre uscite e portando a 13 il suo bottino complessivo (per la quinta stagione di fila va in doppia cifra). Se il Monza - che ha prontamente risposto a Pordenone alla sconfitta interna contro il Pisa - rimane tra alti e bassi in linea di galleggiamento e soprattutto a stretto contatto con le prime della classe, lo deve ad un fantasticoa bersaglio 4 volte nelle ultime, già 7 da inizio stagione.- Risalgono posizioni il Benevento, che festeggia i primi due gol del colpo di gennaio Forte, e con esso Frosinone e Cittadella (rete da record per il talento Antonucci), maIl pari di autorità con la Cremonese e il blitz esterno di Alessandria (fuori casa hanno fatto meglio solo Brescia ed Ascoli) confermano cheNota di merito pure per un'altra neopromossa che sta andando oltre le aspettative,, reduce dalla scoppola di Benevento ma pur sempre capace di mettere insieme 6 punti tra Frosinone e Cosenza e di creare un solco importante rispetto alla zona playout.e sempre più rassegnato alla retrocessione in Serie C al termine di una stagione nata malissima e proseguita peggio e non riescono a risalire la corrente nemmeno, che nello scontro diretto che aveva un enorme significato soprattutto per la formazione di Modesto regalano un pirotecnico 3-3 che sposta poco.(ah, il gol maradoniano di Giuseppe Rossi contro il Vicenza nel turno precedente sarebbe da 10):che pur con 8 punti di vantaggio sulla zona rossa non ha mai trasmesso serenità a giocatori e staff tecnico. Occhio infine alla situazione dell'che, dopo lo 0-3 di Ascoli figlio della "stanchezza" evidenziata dal suo allenatore per i tanti impegni ravvicinati delle ultime settimane, ha lasciato sul campo altri punti sanguinosi nell'appuntamento casalingo contro il Perugia.rischia di vedere scappare via le altri concorrenti per la salvezza con questo ritmo e autocondannarsi al playout per mantenere la categoria. Un pericolo da