Megan Rapinoe non è soltanto una delle calciatrici più forti e famose del pianeta. Due Mondiali vinti con gli Stati Uniti, l'ultimo da capocannoniere, un Pallone d'oro e un Fifa The Best a impreziosire un 2019 da urlo. Da tempo è anche una personalità sempre più impegnata sul fronte dei diritti sociali, in particolare per quelli della comunità gay-lesbica, utilizzando anche le cerimonie di premiazione per inviare alla platea mondiale il proprio messaggio. E criticando a più riprese la politica di Donald Trump, arrivando pure a rifiutarsi di presenziare alla Casa Bianca per ricevere i complimenti del presidente per l'ultimo Mondiale vinto la scorsa estate.



Ora questa sfida è pronta a lanciarla in prima persona e in maniera diretta, proponendosi in maniera scherzosa (ma forse neanche troppo) al candidato democratico alle prossime presidenziali, Joe Biden, come braccio destro: "Potrei continuare a giocare a calcio ed essere vicepresidente. Se hai bisogno, sono a disposizione per un colloquio. Senza pressione però...", ha detto nel corso di una diretta Instagram.