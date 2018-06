Il papà di Sergej Milinkovic-Savic parla a Tuttosport rilanciando l'idea Juventus per il centrocampista della Lazio: "Vai alla Juve, ascoltami! Dico continuamente a Sergej che volare in bianconero sarebbe la cosa migliore per lui, potrebbe vincere il Pallone d'Oro. Il Real? Può attendere".