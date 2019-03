A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ricardo Torreira, papà di Lucas Torreira: “Lucas vicino al Napoli? Sì, lo è stato. C'è stata una trattativa con il Napoli, ma è successo qualcosa di molto strano e si sa, nel calciomercato le cose possono cambiare da un momento all'altro. Nulla di particolare, le trattative sono lunghe e complicate e può anche accadere che la trattativa finisca diversamente da come si era impostata. C'è stata l'opportunità di trasferirsi in Inghilterra e Lucas ne ha approfittato e devo dire che si trova benissimo all'Arsenal. Lucas è legato al calcio italiano dove è cresciuto e magari in futuro tornerà. Nella vita mai dire mai quindi è possibile che tornerà in questo paese meraviglioso e perché no, al Napoli o in qualche altro club che lo richiederà quando e se sarà".