Questo pomeriggio, dopo il pareggio casalingo di ieri dellacontro il, l’ex attaccante violaè intervenuto a Lady Radio per fare il punto in casa gigliata: dall’attaco sterile dopo la cessione di Vlahovic al futuro di. Queste le sue parole:“Dobbiamo capire da dove parte uno, negli ultimi anni il punto di partenza era basso e nelle ultime stagioni la Fiorentina era stata una catastrofe. In questa stagione la società stava cercando di costruire un qualcosa di importante, poi a gennaio la società ha deciso di cedere il capocannoniere del campionato: questo non dobbiamo dimenticarcelo mai. Piatek sta segnando spesso e questo va detto, maera un giocatore fondamentale. Un allenatore che si ritrova costretto a cambiare la punta centrale a gennaio è come se dovesse ripartire da zero”.L’ex viola ha poi aggiunto: “A livello di gioco la Fiorentina è tornata indietro di sei mesi, anche perchénon ha le capacità per giocare fuori area e questa squadra ha bisogno di un calciatore che sia bravo anche in questo aspetto: in effetti però, sembra di vedere il primo Vlahovic che non serviva alla squadra. Ricordo che all'inizio non teneva una palla, faceva due sponde su dieci- Avrei voluto vedere il serbo a Firenze fino al termine del campionato, ma si sa che nel calcio odierno le società pensano prima al bilancio e poi alle prestazioni a sul campo.”.Infine su: "Maleh è ancora molto giovane, secondo me quando gioca, a parte ieri contro il Verona, ha sempre fatto molto bene Al contrario sono molto scettico invece su Castrovilli. Da quando il ragazzo è salito alla ribalta di Firenze, da quando gli è stata consegnata la maglia numero 10 ha avuto un tracollo. Da lui mi aspetto molto, ma molto di più".