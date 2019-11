Profitti da vertigine. Nell'anno solare che registra il passaggio di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus, gli utili di Gestifute International Limited triplicano e raggiungono un risultato pre-tasse di quasi 53 milioni di euro. Che diventano quasi 47 milioni (per l'esattezza, 46.998.432 euro) al netto del prelievo operato dal generoso fisco irlandese, sotto le cui insegne la società guidata da Andy Quinn e Luis Correia (quest'ultimo è il nipote di Jorge Mendes) ha scelto di riparare. Si tratta di una performance mostruosa, se si fa il confronto coi dati dell'esercizio chiuso l'anno precedente (31 dicembre 2017): allorché l'utile pre-tasse toccò quota 17.954.191 euro, con un netto da 15.909.163 euro. Dunque, a dispetto di una presa sul calciomercato internazionale che nell'ultimo periodo si fa sempre più a macchia di leopardo, in termini di cifre assolute gli affari di Jorge Mendes non sono mai andati così bene. E resta da vedere quanto il trasferimento di Joao Felix dal Benfica all'Atletico Madrid avrà impinguato i conti dell'esercizio da chiudersi il 31 dicembre 2019.



Calciomercato.com ha potuto apprendere questi dati leggendo il documento appena reso pubblico dal sito del Registro delle Imprese irlandese. Si tratta di una performance cui ha contribuito in ampia misura il trasferimento in bianconero di Cristiano Ronaldo, registrato a luglio 2018. Ciò che ha prodotto un effetto in netta controtendenza rispetto a quanto denotava il precedente documento di bilancio annuale, caratterizzato da un trend in pesante contrazione. I 15.909.163 euro al 31 dicembre 2017 costituivano infatti un netto calo rispetto ai 22.694.827 euro registrati al 31 dicembre 2016. Nei fatti: i denari pagati dalla Juventus hanno certamente contribuito a invertire la tendenza. Del resto, non vi era alcun dubbio su chi in ultima analisi dovesse guadagnare da quel trasferimento.



@pippoevai