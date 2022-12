Intervistato da la Repubblica, l’ex allenatore dell’Inter, Rafa Benitez, torna ai tempi della sua esperienza in nerazzurro. Queste le sue parole.



“Sbagliai ad accettare di allenare senza poter fare mercato, a causa del financial fair play. Una situazione simile l'ho trovata all'Everton dove, dopo anni di grandi spese, non potevano più investire".