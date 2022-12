La tradizione del Pesce d'Aprile, tanto cara a noi italiani, trova una sua corrisponente in Spagna con il "Dia de los Santos Inocentes". Il giorno votato agli scherzi e agli inganni trova la sua espressione il 28 dicembre, occasione in cui gli iberici si scatenano con scherzi di ogni genere, definiti "Inocentadas". Anche nel calcio non mancano le notizie fake, che vanno a mischiarsi con quelle vere creando confusione e instillando false speranze nella mente dei tifosi. Sono diversi gli esempi lanciati dalla stampa spagnola, con indiscrezioni che si legano al destino di Mbappé, Isco e altri giocatori.

E se alcune si rivelassero vere?