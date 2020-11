Seguito, corteggiato, trattato e preso. Tutto in dieci giorni. Jens Petter Hauge era da tempo sul taccuino del Milan, la prova d'applausi del Meazza con il Bodo/Glimt ha convinto Maldini e Massara ad accelerare, per strapparlo alla concorrenza e regalarlo a Pioli.Sa che la Serie A non è l'Eliteserien, che la maglia del Milan ha un peso e va meritata, per questo non ha detto nulla se, fin qui, ha visto il campo con il contagocce.solo applicandosi in allenamento e sfruttando le occasioni in partita può convincere Pioli a cambiare le gerarchie.Certo fin qui, non è nemmeno stato fortunato. L'esplosione di Leao e lo stop obbligato per la positività al Covid-19 gli hanno negato la possibilità di vedere il campo con maggiore frequenza, ma i 44' giocati fin qui (in campo nel finale contro Spezia, Verona, Celtic e Lille) sono solo l'inizio.come alternativa a Saelemaekers e Castillejo, medita di farlo esordire dal primo minuto contro il Lille, nella quarta giornata dei gironi di Europa League, e di concedergli più minuti in campionato.- Il Milan, insomma, non ha fretta, è contento della crescita di Hauge e non ha nessuna intenzione di cederlo a gennaio.Anche se là davanti c'è grande affollamento Hauge resta in rossonero. E sarà utile per raggiungere gli obiettivi prefissati.