L'è inarrestabile e continua a razziare il calciomercato.lo aveva detto,era solo il primo di una lunga serie di campioni che potrebbero sbarcare nel Paese asiatico e nelle ultime settimane si sono intensificati i lavori per tramutare la 'profezia' in realtà., la strada è libera per i prossimi affari.- Il nome più caldo è quello di. L'vorrebbe riportare in Italia il senegalese, ma ilha fatto sapere di non essere intenzionato ad aprire al prestito, anche se il fronte può riaprirsi visti i tanti discorsi aperti (da Lukaku e Onana fino a Barella). A differenza dei nerazzurri, l'punta all'acquisto a titolo definitivo, che permetterebbe ai Blues di rientrare dai 40 milioni di euro spesi un anno fa per strappare KK al Napoli. E al giocatore di intascare un gruzzolo notevole, vista l'- Koulibaly non è però l'unico giocatore che da Londra potrebbe prendere il volo verso l'Arabia Saudita, perché seha dato la priorità assoluta all'Inter e messo in stand by il resto, altri due blues hanno invece aperto la porta ai club sauditi:, portiere scaricato dai londinesi, è in trattativa con l'; contatti continui tra l'di Ronaldo e, in passato corteggiato da Roma e Milan. La Premier League si conferma un campionato dal quale i sauditi vogliono attingere copiosamente, perché nel frattempo l'porta avanti anche i dialoghi per, campione d'Europa con il Manchester City, e l'conta di poter chiudere nelle prossime ore il colpodal Wolverhampton in un affare da. Giorni caldissimi: l'Arabia Saudita spinge sull'acceleratore.