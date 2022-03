è praticamente impossibile, manon è da sottovalutare. L'attaccante nisseno,, è stato senza dubbioautore della, terminato 3-0, che ha consentito ai nerazzurri diuna Serie B che non vuole trovare padrone ma che ha nella squadra dil'indiscussa protagonista da inizio stagione a ora.- Prima sorpresa, poi conferma, anche grazie ache ha portato ue dell'ex Inter e Reading, il nazionale romenoUna scelta giusta e decisiva, fino a questo momento.Torregrossa sta vivendo un momento fantastico della propria carriera, dopo, regno delle sue imprese:e rappresentarle al meglio anche nella massima categoria, in coppia con Mario Balotelli, ae ed è arrivato anche a un passo dal litigio per le rimostranze del classe 1992. Poidopo un inizio col botto eContro la Cremo si è rivisto. Prima freddo dal dischetto. poi arguto da rapinatore d'area: aveva esordito col Pisa segnando, orComeche faceva l'attaccante nell Torino e ha segnato vari gol nelle categorie dilettatistiche siciliane, prima di diventare allenatore e dirigente o la madre, proveniente dall'Argentina, che ha giocato a pallavolo con la Nike di San Cataldo, in Serie A2.@AleDigio89