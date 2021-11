Se cercate su Google il miglior portiere d'Europa, vi usciranno fuori i soliti nomi: Alisson, Donnarumma... Occhio, perché ne manca uno.. Nessun errore. L'ex Spal è il portiere meno battuto nelle tre divisioni dei cinque campionati principali (Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Germania): 3 gol subiti:- ma il merito è di tutta la squadra. Un traguardo che ricorderò per tutta la vita".. Più che altro perché era il gol del pareggio. Sapevo che prima o poi sarebbe dovuto succedere, più si andava avanti e più diventava complicato tenere l'imbattibilità. L'importante è stato essere riusciti a vincere la partita"."E' veramente strano, li ho sempre visti in tv. Chiaramente sono categorie diverse, ma essere accostato a loro mi fa sorridere e molto piacere"."No, nessuna scommessa. All'inizio si era parlato anche poco di questa imbattibilità, poi è diventato un obiettivo di tutti. Ci eravamo prefissati il traguardo di superare Buffon che aveva il record di 974 minuti in Serie A"."Tanto lavoro e determinazione, non c'è altro"."Essendo uno dei giocatori più grandi, il mister mi chiede di portare in campo la mia 'presenza' ed esperienza"."Vogliamo migliorarci partita dopo partita. E' ancora presto per pensare ad altro, siamo solo alla 14a giornata"."Mi mettevo dietro la porta per 'rubare' qualche segreto ai portieri in campo, cercando di prendere una maglia o pantaloncino. Ho visto da vicino campioni come Baggio e Zidane, è un ricordo che conserverò sempre dentro di me"."Sì, perché gli avevo ridato il pallone troppo velocemente quando il Bologna stava vincendo. Allora non capivo l'importanza di queste piccole cose, e giustamente mi presi una bella sgridata"."All'inizio mi alternavo tra l'attacco e la porta. Un giorno Cimpiel, allenatore dei portieri ed ex giocatore del Bologna dello scudetto, mi disse che dovevo prendere una decisione definitiva sul mio ruolo, altrimenti non mi avrebbe più allenato. Così ho scelto di giocare in porta"."Sì, i miei ex compagni Meret e Gomis (erano tutti e tre alla Spal, ndr) e ho scherzato con Emiliano Viviano. Ci siamo sentiti una volta caduta l'imbattibilità, a record raggiunto".