Il Porto crolla in casa, i tifosi fischiano Taremi per l'addio a zero e l'accordo con l'Inter

Redazione CM

49 minuti fa



Crollo del Porto. La squadra di Sergio Conceiçao, dopo la sconfitta contro l'Estoril, dice addio definitivamente alle residue speranze di conquistare il titolo perdendo in casa contro la sorpresa Guimaraes, che si porta a due punti in classifica dal terzo posto, occupato proprio dai Dragoes, grazie al successo per 2-1, con i gol di Galeno, Jota Silva e l'autorete dello stesso brasiliano, oltre al rosso per Pepe.



FISCHI PER TAREMI - Fischi per Mehdi Taremi: l'attaccante iraniano, promesso sposo dell'Inter, non gioca titolare dal 29 dicembre e non è stato accolto bene dai suoi tifosi, che non gli perdonano l'accordo già trovato con un altro club. Il classe 1992 lascerà il Porto a zero, avendo il contratto in scadenza a giugno.