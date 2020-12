che ancora una volta ha sorpreso tutti, come ha detto ieri mattina, nel Duomo di Vicenza, sconvolto per la perdita di un fratello più che un amico., entrambi presenti alla cerimonia di ieri che speriamo chiuda definitivamente un anno difficile e triste per tutti.Per la prima volta non potremo fare gli auguri all'idolo della nostra adolescenza, ma i ricordi non si cancellano e per questo ci fa piacere sottolineare che Prati è rimastocome nel suo primo campionato rossonero di dieci anni fa, culminato con l'ultimo scudetto del Milan. Prati e Ibrahimovic, due grandissimi goleador, sia pure con stili diversi, che hanno regalato grandi gioie ai tifosi rossoneri. Ed è curioso pensare che, come lo aveva felicemente soprannominato Galliani, perché infilò una serie record mai più eguagliata da nessuno di 58 partite di campionato senza sconfitte. I tifosi rossoneri fanno bene a toccare tutto quello che possono toccare, perché. Ma si trattò di quello che viene comunemente definito "un incidente di percorso", ininfluente alla distanza perché poi i rossoneri vinsero comunque lo scudetto.in quattro partite di campionato, prima contro Crotone e Spezia e poi nelle ultime due contro Fiorentina e Sampdoria. E quindi Romagnoli e compagni possono ripetersi stasera, in attesa del ritorno del suo totem.