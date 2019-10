Gabriele Salvatores, regista italiano, tifoso dell'Inter, vincitore di un Premio Oscar nel 1992 con il suo Mediterraneo, parla a Sky Sport proprio del suo amore per i nerazzurri: "Io arrivavo a Milano con il mio tifo per il Napoli, ma a scuola, al primo anno, a forza di mazzate, sono stato costretto a scegliere per una delle due squadre di Milano, o Milan o Inter e… ho scelto quella che aveva l’azzurro del Napoli nella maglietta. Lo confesso e può sembra strano a chi mi vede da sempre come un acceso interista, ma questa è la storia. E oggi devo dire che sono stato fortunato perché da lì è partita la grande Inter degli anni ’60 e da allora non sono mai più potuto tornare indietro. Al Napoli voglio bene, la squadra mi piace, ma ormai l’Inter è nell’anima".