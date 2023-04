Il forte entusiasmo per il possibile ritorno di Messi a Barcellona è stato smorzato dal presidente de La Liga, Javier Tebas. I blaugrana, al momento, secondo Tebas, non sono in grado di riportare Messi, ma il presidente spera anche che La Pulce torni, grazie a di un piano di austerità del club catalano. "Oggi non ha potuto (essere tesserato dalla Liga) ma c'è ancora tempo", ha spiegato Tebas, aggiungendo di aspettare "un piano di fattibilità dal Barça", che potrebbe "vendere giocatori". Lo riporta Mundo Deportivo.