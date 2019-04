Il presidente del Lille Gerard Lopez intervistato da Telefoot ha annunciato l'addio di Pépé e di altri suoi compagni al termine della stagione: "Quest'estate, penso, venderemo 4-5 giocatori. Tutti i club sono costretti a bilanciare i loro conti. Direi che Pépé se ne andrà, di certo. Sta entrando in una certa fascia di prezzo. Se lui e altri (come Leao, Ikone, Bamba, Maïa o Mendes) se ne vanno, abbiamo già pronta una lista di tre giocatori per essere acquistati"