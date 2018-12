Jean-Pierre Rivere saluta Mario Balotelli. Il presidente del Nizza ha dichiarato a RMC Sport: "Balotelli non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, a fine stagione la sua avventura qui sarà finita. Mario sta ancora pagando la cattiva preparazione pre-campionato e, come tutti quei giocatori che non si sono allenati bene in quel periodo, soffrono nella prima parte del campionato. Adesso ha ritrovato la forza atletica, ma non è ancora ai suoi livelli e questo lo porta in uno stato di tensione. Però non ha perso il suo talento e quando lo ritroverà si metterà tutto alle spalle, non bisogna avere rimpianti".