Mario Balotelli verso il Sion. A confermarlo, il presidente del club svizzero Christian Constantin, nelle dichiarazioni rilasciate a Blick: "E' vero, siamo in discussione con lui da settimane. Oggi per me è impossibile dare una previsione sulle nostre possibilità di successo. Volevamo rimanere discreti ma le informazioni ovviamente sono uscite in Italia. È un segnale che l'interesse è reciproco".