Il presidente della prima divisione russa Ashot Khachaturyants ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sullo scenario del campionato russo: "In questa situazione non posso dare certezze, ma i colloqui con Fifa e Uefa stanno continuando e spero che il legame che ha il presidente della federazione Dyukov con i leader delle due organizzazioni possa aiutare i club russi a rientrare nelle competizioni internazionali".