Non sarà Vincenzo Italiano il nuovo allenatore del Genoa.



A bloccare le velleità dei rossoblù, che da settimane avevano messo il tecnico siciliano nel mirino, è il proprietario dello Spezia Gabriele Volpi. Nella notte, al termine della gara con il Frosinone che ha regalato la prima storica promozione in A agli aquilotti, l'imprenditore ligure nel complimentarsi con la sua squadra ha anche bloccato la partenza del proprio condottiero: "Mister Italiano è stato bravissimo - ha dichiarato al portale CittadellaSpezia.com - resterà qua, non andrà a Genova".



Niente Grifone, quindi, per il 42 ex centrocampista. Ora ai rossoblù non resta che rintracciare alla svelta un'alternativa, visto che tra qualche giorno la nuova stagione prenderà il via con il raduno della squadra e il susseguente ritiro estivo.

Le opzioni possibili sono Rolando Maran, Fabio Liverani e Massimo Carrera. Ma attenzione anche a Roberto D'Aversa che il neo ds genoano Daniele Faggiano potrebbe convincere a lasciare Parma per seguirlo in Liguria.