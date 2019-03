. E la foto dell'esultanza. No, quello che gli mancava non era il gol, ma il nonno, scomparso in estate. E la prima gioia tra i professionisti non poteva essere che per lui. Xianha regalato la vittoria alla, che mancava dal 26 gennaio, nella sfida contro il, una delle candidate per la promozione diretta in. Lo ha fatto al 93esimo. Lo ha fatto con i grigiorossi in 10 contro 11. Lo ha fatto nel momento più difficile., il direttore sportivoche lascia, l'arrivo diai piani alti, 3 ko consecutivi: c'è tutto in questa prima stagione tra i pro per il talento nato a Lugano ma di nazionalità belga, pescato dall'nelle giovanili del Genk, e che in nerazzurro ha vinto due volte lo scudetto Primavera più una Supercoppa, vivendo la preparazione estiva a contatto con la Prima Squadra. Trequartista prima, mezzala ora, ha detto sì all'Italia su consiglio di papà Marc, 7 presenze al Perugia nel 1997, e ha scelto subito la Cremonese per crescere. Già, perché il classe '99 vuole continuare a correre...A - L'Inter è il club proprietario del cartellino e monitora continuamente le prestazioni del centrocampista belga. Ma non è la sola. Già, perché come appreso da calciomercato.com, per Emmers c'è la fila: ci sono gli occhi dio, oltre a quelli del, che ci ha provato a gennaio, in Serie B. Serie B dove il piccolo Xian (si chiama così perché sua madre era appassionata di una serie tv) sta diventando decisivo. Per la Cremonese. Per se stesso. E anche per il nonno...