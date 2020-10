. In Italia, in Europa e nel mondo, per rimanere fedeli alla mission del loro presidente. E in maniera uguale hanno iniziato la loro seconda vita: non vincendo, maAndreae Clarencehanno fatto la fortuna rossonera con gli scarpini ancora lontani dal chiodo affisso al muro, poi sono stati catapultati in panchina con un CV vuoto. L'attuale allenatore della, dopo la comparsa in MLS, ci ha messo un po' a capire cosa fare, l'olandese, invece, aveva ancora la maglia deladdosso quando è arrivata la chiamata di. E i loro inizi, in panchina, sono simili.L'arrivo di Pirlo è stato paragonato da molti a quello di Filippoal Milan, ma Superpippo, che venne poi esonerato a fine stagione, arrivava da un percorso positivo con le giovanili rossonero, e con unin bacheca. Tanto che l'inizio dell'attuale allenatore del, non fu pessimo:, un ko con la, due pareggi con, due vittorie con, poi altri due pareggi. Era un club in difficoltà, quello rossonero, erano i tempi dei Torres e degli Essien, dei Van Ginkel e degli Agazzi, un club che il vero crollo lo subì poi a, con due sole vittoria tra il 6 gennaio e il 16 febbraio e ben 5 sconfitte. Poi, al di là dei risultati, Inzaghi prese una scelta tattica ben precisa, prima dell'arrivo dia gennaio:, che visse la sua miglior stagione italiana. Differente anche in questo, per il momento, da Pirlo, che invece sembra non aver ancora trovato la chiave giusta per far rendere al meglio i suoi.Il Maestro Pirlo ha vinto, sul campo, due sole partite: al debutto in campionato contro lae incontro la. E' arrivata poi la vittoria a tavolino contro il Napoli, i pareggi con Roma, Crotone e Verona e il ko, brutto, più per la prestazione che per il 2-0, contro il Barcellona. Si partiva, comunque, da un livello alto, una squadra che ha lo scudetto cucito sul petto, che ha Ronaldo (ora fuori), Dybala, Morata, più Kulusevski e Chiesa, tra i giovani più interessanti, e più pagati, della Serie A. L'inizio macchinoso di Pirlo sembra quello del, Clarence, chiamato al Milan per raccogliere l'eredità dil'anno prima dell'avvento di Inzaghi: ​due vittorie, due sconfitte, un pareggio, il ko agli ottavi di finale con l'Atletico Madrid e, guarda caso, una vittoria convincente contro la Sampdoria. Queste le sue prime partite, che aveva scelto il 4-2-3-1 portandolo avanti fino alla fine della stagione. E qui può esserci la svolta, la vera chiave di lettura.... Perché è vero che Seedorf venne allontanato a fine campionato, però, il Milan, trovo sé stesso durante il percorso, con un filotto positivo nel finale di campionato che aveva fatto addirittura sperare nell'Europa:. E il Maestro, sotto questo punto di vista, dovrebbe prendere spunto dal: puntare su uno scheletro tattico ben definito, sprigionare la fantasia dei suoi uomini offensivi, dare continuità (per quanto possa essere difficile in questo momento). Insomma, fare una scelta.. E portarla avanti.