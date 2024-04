Il primo presidente di Federico Chiesa a CM: 'Ci sentiamo spesso, non è contento per il ruolo. Se resta Allegri...'

"Io e Federico ci sentiamo settimanalmente, è rimasto un ragazzo eccezionale, pur crescendo è rimasto attaccato anche alle origini", a dirlo èLo ha visto crescere dai cinque ai 10 anni, quando Chiesa vestiva la maglia della Settignanese. Di seguito l'intervista rilasciata a calciomercato.com."Ha avuto la forza di volontà di riprendersi, si è ripreso bene, non tutti ci sono riusciti dopo quell'infortunio, al di là che l'equipe medica ha fatto un ottimo lavoro, ci ha messo molto lui, ha un carattere fortissimo."

"La volontà di migliorarsi ce l'aveva fin quando era piccolino, è stato da noi dai 5 ai 10 anni. Le caratteristiche erano quelle del papà, Enrico. Nessuno poteva pensare che diventasse il giocatore che è perché non sempre si eredita il dna. Lui si, Enrico è stato un grande campione. Federico lo sta imitando in maniera positiva.""Non è stata una buona stagione, ne è cosciente di questo, pur essendo stato abituato ad "obbedire" a quello che dice l'allenatore, lui lo segue sempre ma chiaramente non è il suo ruolo."