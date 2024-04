Il progetto Bologna convince i bookie: spuntano in quota le ipotesi Scudetto e Coppa europea entro il 2027

Una stagione da incorniciare quella del Bologna, che da rivelazione del campionato è ormai a tutti gli effetti una realtà, lanciatissima verso una qualificazione in Champions che manca dal 1964. Al di là del futuro di Thiago Motta, corteggiato in primis dalla Juventus, il progetto ha radici profonde e secondo i bookie i rossoblù potrebbero inaugurare un vero e proprio ciclo, con tanto di trofei. L'ipotesi Scudetto entro il 2027 si gioca a 50, mentre la quota scende a 25 per un possibile trionfo in Europa entro lo stesso anno. Il primo passo verso il salto di qualità sarà conquistare la prossima Champions, ancor più vicina dopo la vittoria nello scontro diretto con la Roma.