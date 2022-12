Ancora lui. Messi? Si, certo. Ma anche Julian Alvarez. L’attaccante che in molti paragonano al Kun Aguero ha segnato più gol di lui in un singolo Mondiale.. L’attaccante dell’Inter sta perdendo il posto, la punta del City segna e mette la freccia. A oggi Scaloni preferisce lui.- Nella provincia di Cordoba da piccolo Julian era soprannominato Araña, il ragno. “Quando giocava sembrava avesse più di due gambe" raccontano da quelle parti. Quel nomignolo Alvarez se lo porta dietro ancora oggi con tanto di esultanza ad hoc ed emoticon sui suoi profili social. Scorrendo i post Julian ripercorre la sua vita tra River Plate, Manchester City e Argentina.‘Gracias por todo’ scriveva Julian. Oggi il messaggio è lo stesso, ma gliel’ha detto a voce. In semifinale di un Mondiale.- Il calcio regala sogni, e a volte li spezza. A 11 anni Alvarez fa un provino col Real Madrid e lo supera.. Nel 2018 ci tornerà vincendo la Libertadores al Bernabeu. Da protagonista? No, da debuttante in una gara internazionale. Sulle tribune 62mila persone, dall’altra parte il Boca Juniors che lo aveva scartato in un provino da piccolo.- A proposito di Superclasico: ‘È la partita della mia vita’ aveva detto dopo un River-Boca deciso da una sua doppietta. Stavolta però l’ha fatta in un Mondiale. In semifinale. Vicino all’idolo di sempre. Sullo sfondo il popolo argentino che lo applaude: ‘Gracias por todo Julian’