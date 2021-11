La dirigenza del Paris Saint-Germain sta lavorando al rinnovo del capitano classe 1994 Marquinhos, come riportato dal RMC Sport. Il calciatore brasiliano, arrivato in Francia nel 2013, diventato un punto fermo della squadra con oltre 300 presenze e 24 titoli nazionali conquistati, ha il contratto in scadenza nel 2024 ma Leonardo vuole prolungare l'accordo per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2026.