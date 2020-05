L'elogio del presidente del Psg Nasser Al Khelaifi a Cristiano Ronaldo non è stato un caso. I parigini vogliono provare sul serio a portarlo via dalla Juve per un tridente da sogno con Neymar e Mbappé. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Psg sta provando in gran segreto a capire se c'è uno spiraglio per presentare un'offerta ai bianconeri per CR7. La Juventus non ha nessuna intenzione di lasciarlo partire, anzi: si sente tranquilla del fatto che Cristiano non si muoverà da Torino.