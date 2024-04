Il PSG frena, Donnarumma litiga col quarto uomo: 'Quello che mi dici è grave'

Serata complicata e momento difficile per ile per il suo portiere Gianluigi. La squadra di Luis Enrique incappa nel terzo pari nelle ultime cinque gare e il numero uno della Nazionale protestato per il recupero concesso nel secondo tempo. Visibilmente nervoso dopo il passo falso contro il fanalino di coda Clermont, Donnarumma non ha gradito la risposta del quarto uomo, scagliandosi contro di lui criticando l’entità del recupero concesso nel secondo tempo.Come testimoniano le immagini di ‘Canal + Foot’, nel tunnel che conduce agli spogliatoi del Parco dei Principi, Gianluigi Donnarumma ha protestato con il quarto uomo. "Ah! Ha aggiunto (l'arbitro, ndr) un solo minuto alla fine?” ha domandato il portiere della PSG, ricevendo una risposta secca: "Cosi ha deciso”.

La replica dell’assistente dell’arbitro non è affatto piaciuta a Gianluigi, che è andato su tutte le furie. "Per tutto il secondo tempo è stato così. Cosa è successo? Questa è la colpa più grande degli arbitri francesi, fare cose del genere è una colpa degli arbitri. È colpa dell'arbitro, perché mi dici questo? Mi ha detto: 'Hai 90 minuti per vincere', ne ha aggiunti quattro. Questo è grave, quello che mi dici è grave. Ti ho chiesto il perché dei quattro minuti e mi hai risposto così! Perché mi hai parlato così? Eh? Questo è grave, questo è grave".

"C'est grave que tu me le dises comme ça !"



Gianluigi Donnarumma très remonté contre le 4ème arbitre et les 4 minutes de temps additionnel accordées lors de #PSGCF63pic.twitter.com/rIV43ujQyB — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 6, 2024

A placare il portiere della Nazionale e del PSG ci ha pensato un uomo della sicurezza, che ha condotto Donnarumma sulla via degli spogliatoi e ha stoppato la lite tra l’estremo difensore e il quarto uomo.La gara tra PSG e Clermont al Parco dei Principi si è conclusa sul risultato di 1-1. Al vantaggio realizzato da Keita ha risposto Goncalo Ramos, servito da Mbappé, subentrato nella ripresa. Nel primo tempo Luis Enrique ha dovuto rinunciare a Mukiele, uscito per infortunio con l’ex Inter Hakimi al suo posto.