L'estate 2018 non se la dimenticherà facilmente. Il centrocampista della Lazio ha vissuto e sta vivendo una sessione estiva di calciomercato ricca di colpi di scena, di trattative avviate, di trame tessute di nascosto, di incontri fra agenti, intermediari e società.hanno provato a strapparlo allaper trattenerlo nel nostro campionato, ma a mercato italiano chiuso, oggi dalla Serbia arriva la notizia che che ilsia già riuscito a far cedere le resistenze di. Non è così, almeno per ora.Ieri in Francia e oggi in Serbia sono infatti rimbalzati diversi rumors diL'obiettivo regalare Milinkovic-Savic a Thomas Tuchel che ha chiesto apertamente alla dirigenza parigina una mezzala per rinforzare il centrocampo.per trattare la cessione del centrocampista serbo ( LEGGI QUI ). Come rivelato a Calciomercato.com, infatti, non c'è stato alcun incontro e tante delle notizie uscite durante tutta l'estate sono fondate sul nulla., ha confermato.La verità è che sebbene tante trattative siano state intavolate, nessun club ha portato sulla scrivania della Lazio l'offerta da oltre 120 milioni di euro cash richiesta da Claudio Lotito che, ora, è pronto a rinnovare il contratto del talento serbo per blindarlo e ricompensarlo per la permanenza.una cifra che nessuno, neanche Klose, ha mai guadagnato nell'era Lotito. Milinkovic resta e rinnova, a meno di sorprese, a meno di offerte folli e fuori mercato che il PSG, ad oggi, non è disposto a presentare.