"Psg-Juventus non sarà decisiva, la doppia sfida con il Benfica sì". Ecco il classico esempio di frase che si pensa ma non si dice. Per una questione di forma, non di sostanza. Ma bisogna prestare attenzione anche alla forma, perchè Allegri è il primo a saperlo che in Champions League si gioca indossando l'abito migliore e non i bermuda. Riguardo alla sostanza, invece, si ha l'impressione che proprio per arrivare bene alla doppia sfida con il Benfica la Juventus debba recuperare sia gli assenti più stimati che l'autostima delle prestazioni. E una prestazione positiva a Parigi, anche dando per probabile la sconfitta, aiuterebbe: nella forma e nella sostanza.