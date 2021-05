Il PSG si sta preparando all’idea di vendere Kylian Mbappé. La dirigenza parigina spera che il fuoriclasse francese accetti l’offerta per il rinnovo ma, se ciò non dovesse succedere entro agosto, allora il PSG deciderebbe di venderlo subito, per non rischiare di perderlo a zero fra un anno. Lo riporta l’Equipe.