Il PSG rischia di perdere altri due baby fenomeni. La squadra parigina, oltre ad avere il problemi legati a Mbappé, deve risolvere la questione contrattuale di Xavi Simons e Ayman Kari. Come riporta AS, i due calciatori non hanno intenzione di rinnovare per la scarsa considerazione del Paris. Xavi Simons, 18enne trequartista olandese arrivato dal Barcellona nel 2019, ha già esordito in prima squadra lo scorso anno e, assistito da Raiola, per rinnovare chiede di essere messo in pianta stabile in prima squadra, attualmente nella squadra U19 del PSG. Kari, 16 anni, è il centrocampista più promettente dell'U19. Il giovane francese vorrebbe misurasi già con i professionisti e quindi per avere maggiori possibilità di giocare in una prima squadra vuole lasciare i francesi.