Gerard Deulofeu, esterno offensivo dell’Udinese, ex Milan, parla del suo vecchio compagno Gigio Donnarumma, che ha lasciato i rossoneri per andare al Paris Saint-Germain: “Non mi aspettavo che andasse via dal Milan, ma posso capirlo. E’ andato in quello che è forse la squadra più forte d’Europa: come fai a condannarlo?” le sue parole a SportWeek.