Il Psg non vuole rimanere scoperto in caso di separazione con Kylian Mbappé. Il club insiste per convincerlo a rinnovare ma il pressing del Real Madrid è sempre più forte, così il ds Leonardo sta sondando il terreno per eventuali sostituti. La Bild fa sapere che il Psg è pronto ad andare all'assalto di Mané, in scadenza nel 2023 con il Liverpool.