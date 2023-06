Ha chiuso da poche ore la stagione 22/23 con una sconfitta in Ligue1, ma in casa Psg è già tempo di voltare pagina. I parigini, svela L'Equipe, hanno scelto il loro prossimo allenatore, ossia colui che prenderà le redini di Christophe Galtier. Si tratta di Julian Nagelsmann, esonerato lo scorso 23 marzo dal Bayern Monaco (in Baviera lo ha poi sostituito Tuchel).



La trattativa tra Al-Khelaifi e l'entourage del tecnico teutonico, accostato pure al Napoli, va avanti da diverse settimane: adesso l'accordo è ormai prossimo. Insieme a Nagelsmann approderà a Parigi anche Thierry Henry, il quale dovrebbe essere nominato primo assistente tecnico dell'allenatore esploso nel Lipsia. Dentro quindi l'ex collaboratore tecnico di Roberto Martinez al Belgio, fuori invece dal rettangolo di gioco Lionel Messi, il quale ha ufficializzato ieri l'addio ai Campioni di Francia. Ciò poche ore dopo un'altra partenza, ossia quella di Sergio Ramos.