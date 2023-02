Il PSV Eindhoven vuole far saltare la clausola di riacquisto da parte del PSG per Xavi Simons: gli olandesi offriranno un nuovo contratto al classe 2003 e se l'Oranje Under 21 accetterà, la precedente clausola, da 4 milioni di euro, non sarà più efficace.



IL PARERE DI SIMONS - Queste le parole in merito da parte del trequartista: "È vero, esiste. È una clausola tra me e il PSV, non tra me e il Paris Saint-Germain. Se volessi andare al Paris Saint-Germain potrei andarmene per una certa cifra al termine della stagione- Non è nella mia testa andarmene. Qui sto bene e credo si noti anche in campo". 19 anni, Simons in stagione ha realizzato 12 gol e 4 assist.