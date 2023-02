Serata storica ieri sera per Warren Zaire-Emery. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha segnato contro il Montpellier la sua prima rete in Ligue 1 a soli 16 anni, 4 mesi e 29 giorni. Fissato pertanto il nuovo record di precocità in fatto di marcature con la maglia del PSG, che apparteneva a Bartholomew Ogbeche, che nel 2001 a 17 anni, un mese e 24 giorni segnò al Nantes.