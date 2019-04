L’interesse del Qatar nei confronti della Roma potrebbe anche non limitarsi alla sola sponsorizzazione con la compagnia aerea Qatar Airway. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il Paese del Golfo Persico sembrerebbe intenzionato ad entrare nell’azionariato di un grande club di Serie A e starebbe studiando la situazione della Roma e del Milan che per motivi diversi potrebbero cambiare proprietà. Il sodalizio giallorosso controllato all’82% dal imprenditore statunitense James Pallotta si trova alla vigilia di una rivoluzione manageriale e tecnica. E non è nemmeno escluso che il presidente possa vendere se messo davanti ad un offerta concreta. L’emirato, che tramite la Qatar Investment Authority controlla il Paris Saint Germain, metterebbe così le mani sul club di un’altra città europea. L’operazione permetterebbe agli enti qatarini di entrare dalla porta principale del mondo capitolino.