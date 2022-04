Oakley Cannonier si è ritagliato uno spazio nella storia del Liverpool, a prescindere da come andrà la sua carriera: il ragazzo infatti è il raccattapalle che ha permesso ad Alexander-Arnold di battere velocemente il calcio d'angolo per Origi in Liverpool-Barcellona 4-0, la semifinale di ritorno della Champions 2019 conclusa con la spettacolare rimonta dei Reds. Però anche sul campo, due anni dopo, non sta andando male: la classifica cannonieri del campionato Under 18 lo vede a ben 40 segnature per il Liverpool. Ne verrà fuori un grande bomber?