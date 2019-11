Il raccattapalle eroe del Tottenham. Callum Hynes, ragazzino che ha dato la palla a Serge Aurier velocemente, palla trasformata in gol da Kane. Queste le parole del 15enne con il quale si è congratulato José Mourinho: ""E' tutto un po' surreale. Stavo solo facendo il mio lavoro e non riesco ancora a credere a quello che è successo. Ha dato una svolta alla mia giornata, alla mia vita".



"Non ho nemmeno visto il gol! Ero impegnato a prendere la palla che si era uscita e poi ho sentito l'urlo di gioia. Mi sono voltato e Kane stava festeggiando. Ho guardato il replay sullo schermo e ho visto esattamente quello che è successo. Puoi vedere dal mio sorriso che è stato semplicemente incredibile. Mourinho non doveva farlo. È stato davvero carino da parte sua venire da me. Adoro gli Spurs ed è stato un momento fantastico che non dimenticherò mai" le sue parole riportate da SportMediaset.