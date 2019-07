Dall'Italia al Lussemburgo con un biglietto di sola andata tra le mani. Ipotesi possibile per Fabio Piluso (qui in foto insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò), giovane ds classe '98 in passato direttore dell'Hamrun Spartans (ha collaborato all'arrivo di Zaccardo a Malta), e membro dello staff dell'Academy del Carpi. Su Piluso c'è l'interesse del Racing FC Union Lussemburgo, che sta pensando a una figura italiana per rinforzare la dirigenza. Il giovane ds valuterà un'eventuale offerta ma il suo obiettivo è quello di rimanere in Italia per continuare a crescere, magari al fianco di un direttore più esperto.