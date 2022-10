Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

: dopo la fine della collaborazione con Gap e Balenciaga per via delle sue, anche il brand di streetwear è pronto a isolarloSembra non esserci pace per Kanye West, il rapper americano che nell’ultimo periodo si fa chiamare semplicemente Ye. L’artista è passato dall’essere ricordato per album iconici come The College Dropout e innovazioni nel campo della moda con il suo brand Yeezy, a polemiche legate alle sue simpatie per Donald Trump, a, all’acquisto di un social di estrema destra e recentemente a frasi antisemite e opinioni indesiderate sul movimento Black Lives Matter e la morte di George Floyd., il quale ha contribuito alla crescita di Yeezy e che adesso si ritrova al centro delle polemiche per essere ancora al fianco di West., dal momento che l’azienda tedesca è stata fondata da un uomo, Adolf “Adi” Dassler, ai tempi membro del partito Nazionalsocialista dei Lavoratori di Adolf Hitler. Attualmente l’azienda vede un crollo delle sue azioni del 14% e su Twitter è diventato virale l’hashtag #BoycottAdidas.Su questa vicenda si è espressa sul suo profilo Linkedin Sarah Camhi, direttrice del marketing di Adidas: “Come membro della comunità ebraica, non posso più rimanere in silenzio per conto del marchio che mi impiega. Non dire nulla, è dire tutto., sia per quanto riguarda i dipendenti sia per quanto riguarda i nostri clienti. Abbiamo abbandonato gli atleti Adidas per l'uso di steroidi, ma non siamo disposti a denunciare l'incitamento all'odio, la perpetuazione di stereotipi pericolosi e il razzismo da parte di uno dei nostri migliori partner”.senza mai menzionare Kanye: “L’incitamento all'odio non è mai accettabile o scusabile. Sto insieme alla comunità ebraica e chiedo che la terribile violenza e la retorica odiosa nei loro confronti finisca immediatamente”.