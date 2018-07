È stato un colpo difficile da assorbire, ma per una società facoltosa come il Real Madrid non dovrebbe essere difficile assoldare altri grandi talenti che possano far dimenticare l’addio di Cristiano Ronaldo. In molti parlano di un forte interessamento per Eden Hazard del Chelsea, ma altri indizi invece rivelano che Florentino Perez potrebbe attingere alla Serie A in questa finestra di mercato. Su tabellone Sisal Matchpoint si punta sui prossimi acquisti del Real Madrid e i tre nomi indicati dai quotisti sono tutti di top player della Serie A. L’indiziato numero uno è Sergej Milinkovic-Savic, pezzo pregiato della Lazio: il suo passaggio ai Blancos, nonostante le resistenze di Claudio Lotito sul prezzo, è il più probabile di tutti, dato a 2,10. Altre voci, risalenti a prima dell’addio di CR7, parlavano di un grande interesse per Mauro Icardi dell’Inter. Interesse che potrebbe, gioco forza, riaccendersi ora che il perno dell’attacco madrileno è andato via: Maurito a Madrid è una scommessa da 3,50. Infine, c’è da registrare anche una possibile virata su Paulo Dybala della Juve, che è però l’ipotesi meno considerata. Magari potrebbe riprendere quota se saltasse la pista Hazard: per il momento la “Joya” ai Galacticos è un’opzione data a 5 contro 1