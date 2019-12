Momento d'oro per Karim Benzema che a Madrid sta vivendo una seconda giovinezza, tanto che, secondo AS, Florentino Perez sarebbe pronto ad offrirgli un rinnovo di contratto fino al 2023 (il suo legame con il Real scade nel giugno 2021). Alla finestra rimane vigile il Psg che riporterebbe volentieri in Francia l'attaccante 32enne.