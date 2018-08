E' Mariano Diaz il regalo del Real Madrid a Julen Lopetegui: il tecnico, che compie oggi 52 anni, avrà l'attaccante dominicano come rinforzo, i blancos hanno deciso di esercitare il diritto di riacquisto. A caccia di una punta dopo il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus, il club madrileno ha inizialmente considerato altri nomi, da Hazard e Neymar fino a Lewandowski e Rodrigo, per poi virare sull'ex: cresciuto nelle giovanili delle merengues, Mariano era stato ceduto al Lione per 8 milioni di euro, ora è pronto a tornare alla base per una cifra intorno ai 22 milioni più bonus.



BEFFATO IL SIVIGLIA - La conferma è arrivata dai rivali che fino a poche ore fa erano convinti di poter ingaggiare il dominicano dal Lione. Il presidente del Siviglia, José Castro, ha annunciato alla radio del club: "Il Real Madrid ci ha comunicato he eserciterà il diritto di recompra, però il giocatore ci ha detto che vuole venire da noi". Speranza flebile, anche perché a convincere Mariano del ritorno a Madrid sarebbe stato Lopetegui in persona: una telefonata, come rivelato da Marca, per incassare il sì del centravanti e dare il via libera al club per procedere al riacquisto del prodotto di casa. Mancano visite mediche e ufficialità, ma ormai il Real Madrid ha scelto: sarà Mariano il nuovo attaccante di Lopetegui.