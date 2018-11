Il Real Madrid non sceglierà un nuovo allenatore e continuerà fino a fine stagione con Santiago Solari. L'allenatore che è stato promosso al posto dell'esonerato Julen Lopetegui ha conquistato, grazie a risultati importantissimi, sia lo spogliatoio delle Merengues che il presidente Florentino Perez.



Il regolamento in Spagna non permette di promuovere un allenatore delle squadre del proprio settore giovanile senza sottoscrivere un nuovo contratto. Solari era stato promosso "a tempo" ma ora, come confermato dalla redazione inglese di Sky Sport, sarà premiato con un nuovo accordo fino al termine della stagione. La scelta è fatta, manca solo l'ufficialità.