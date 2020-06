Il Real Madrid segue Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, visto come il perfetto erede di Sergio Ramos, prossimo al rinnovo ma con 34 anni segnati sulla carta d’identità. Secondo i rumors provenienti dalla Spagna, le Merengues, dopo il flop Militao, sono pronti a investire nuovamente in difesa, ma per lo slovacco l’Inter chiede non meno di 80 milioni.