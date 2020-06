Matthijs De Ligt continua a filtrare come nome presente sulla lista dei desideri del Real Madrid. Praticamente ogni settimana in Spagna si parla dell'olandese, perché il difensore effettivamente èin persona in prospettiva e come titolare pronto per le merengues. Insomma, De Ligt è certamente graditissimo e viene visto a Madrid come l', ormai 34enne ma ancora un top nel proprio ruolo.- Dietro c'è quindi un'opportunità tecnica di alto profilo ma anche una: i blaugrana avevano in pugno De Ligt un anno fa e lo hanno perso, hanno provato a chiederlo anche ad aprile scorso ricevendo un 'no' secco dalla Juventus, sentono di aver mandato all'aria una grande opportunità per una difesa che ha problemi di rinnovamento., piano perfetto di Florentino Perez anche per vendicarsi di altre mosse simili dei blaugrana come su Neymar nella scorsa estate. E assicurano in Spagna che Florentino stesso è pronto ad offrire anche una cifra vicinafacendone il difensore più pagato al mondo. In questo scenario c'è un ostacolo enorme, anche qualcosa di più.- Perché, Matthijs stesso ha alzato il muro nelle sue ultime dichiarazioni assicurando che le possibilità di addio sono nulle. Il Real dovrà attendere ma per il futuro entra in corso, esattamente come e con il Barça.. Ma l'assalto dà l'impressione di essere solo appena iniziato...