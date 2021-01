Esaurito ormai il ciclo vincente che ha portato in bacheca tre Champions League consecutive, il Real Madrid guarda al futuro. I blancos vorrebbero ripartire con un nuovo 11 e, tra questi, potrebbe esserci anche Matthijs de Ligt. Le voci di mercato apparse nei giorni scorsi, rileva agipronews, sono confermate in pieno dai betting analyst che danno il passaggio dalla Juve al Real (entro il 30 settembre 2021) a 5 volte la posta. Classe 1999, de Ligt è arrivato in bianconero nell’estate del 2019 per 75 milioni di euro dall’Ajax. Finora ha giocato 50 partite (con 4 gol) in bianconero e ha un contratto in scadenza al giugno 2024. Il suo futuro potrebbe tingersi di bianco, anche se la Juve non mollerà certo il suo difensore a prezzi di saldo: per questo la quota resta per ora abbastanza alta.